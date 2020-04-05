Besni'de kaçak kazıya 6 gözaltı - Son Dakika

Besni'de kaçak kazıya 6 gözaltı
6 saat önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek inceleme yapan ekipler, kaçak kazı yapan İ.G., A.T., A.G., M.G., V.G., ve B.K.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Beraberinde kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:56 Kaynak: DHA
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