Son Dakika Haberleri: Besni'de kan bağışı ile kök hücre bağışı yapıldı
Son Dakika Güncel Besni'de kan bağışı ile kök hücre bağışı yapıldı

Besni'de kan bağışı ile kök hücre bağışı yapıldı

7 saat önce

Kan bağışının önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla, Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı ve Besni Şehit Abdurrahman Eraslan İlk/Ortaokulu işbirliği ile Kan Bağışı ile kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Besni'de kan bağışı ile kök hücre bağışı yapıldı, System.String[]

Kan bağışının önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla, Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı ve Besni Şehit Abdurrahman Eraslan İlk/Ortaokulu işbirliği ile Kan Bağışı ile kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.


Okul bahçesinde gün boyu devam eden kan bağışı büyük ilgi gördü. Öğrencilerin yaptığı etkinliklerinde yer aldığı kampanyaya Jandarma personeli, veli ve öğretmenler bağışçı olarak destek oldu. Toplam 60 ünite kan ile 2 adet kök hücre bağışı yapıldı. Bu bağış ile birlikte herkes 190 kişiye hayat olmanın mutluluğunu ve gururu yaşandı.


Konuyla alakalı Kan Bağışı Temsilcisi Proje Yürütücüsü İngilizce Öğretmeni Emin Bakır, "Kan ve kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bağış toplamak amacıyla kurulan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine ait olan bir e-twinning projesidir. Proje Türkiye'de ve Azerbaycan'da ilk yılında 40'ın üzerinde okulda uygulanmaktadır. Okulumuzda da kan bağışı ve kök hücre bağış kampanyası düzenleyerek herkesi kan ve kök hücre bağışlamaya davet ettik. Etkinliğimizde 60 ünite kan ile 2 adet kök hücre bağışı yapıldı. Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağı bilinmez. Kan vermek hayat kurtarır ve kan vermek insanlık görevidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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