Besni'de kapanan köy yolları açıldı - Son Dakika
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Besni'de kapanan köy yolları açıldı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Besni ilçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla açıldı.

Besni'de kapanan köy yolları açıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Besni ilçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla açıldı.


Besni'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 22 köy yolu Besni ilçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmasının ardından Besni genelindeki köyler ve beldelerde trafiğe kapalı yol kalmadı. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Besni ilçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu, "Besni'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilçe merkeze bağlı 22 köy yolu kapanmıştı. Müdürlüğümüz karla mücadele ekibi tarafından yapılan aralıksız çalışmalar neticesinde 22 köy yolu açıldı. Şuanda kapalı olan köy yolumuz yoktur. Ekibimize göstermiş oldukları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
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