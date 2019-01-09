Son Dakika Haberleri: Besni'de Kar Hayatı Felç Etti

Besni'de Kar Hayatı Felç Etti

2 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 gündür yağan yoğun kar yağışı hayatı felç etti.

Besni'de Kar Hayatı Felç Etti, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 gündür yağan yoğun kar yağışı hayatı felç etti.

Etkili olan kar yağışı özellikle ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Çat Mahallesi ile Gaziantep Caddesi Kozluca mevkisinde mahsur kaldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken Besni-Gaziantep yolu trafiğe kapandı. Yollarda uzun araç kuyruğu oluşurken, bazı araçların kayması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolları ile Belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparken, polis ekipleri ise vatandaşlar ile birlikte yolda kalan araçları iterek yola devam etmelerini sağladı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise sokaklara çıkıp kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Genciyle, yaşlısıyla herkes karda doyasıya eğlendi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

Adıyaman, Besni, Kar, Güncel
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