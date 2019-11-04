Besni'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu tarafından Kızılay Programı düzenlendi.



Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda düzenlenen programa Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiser Yuşa Kılıçaslan, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Kızılay Besni Temsilcisi Ali Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kızılay Besni ilçe Temsilcisi Ali Erdoğan, Kızılay'ın nasıl kurulduğunu anlattı ve Besni'de Kızılay'ın yaptığı faaliyetlerden bahsetti.



Konuşmanın ardından okul öğrencilerinden Zeynep Balkesen "Kızılay'ın Faaliyetleri" adlı yazı dizisini okudu. Daha sonra ise yine okul öğrencileri Kızılay şiirleri ile özlü sözleri okudu. Kan bağışının faydalarının anlatılmasının ardından Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda gerçekleştirilen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere nakdi ödülleri verildi.



Programın sonunda ise okulda kurulan Kızılay standında kan bağışı yapıldı. - ADIYAMAN