Son Dakika Haberleri: Besni'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
Son Dakika Güncel Besni'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

Besni'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

7 saat önce

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu tarafından Kızılay Programı düzenlendi.

Besni'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı, System.String[]

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu tarafından Kızılay Programı düzenlendi.


Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda düzenlenen programa Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiser Yuşa Kılıçaslan, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Kızılay Besni Temsilcisi Ali Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kızılay Besni ilçe Temsilcisi Ali Erdoğan, Kızılay'ın nasıl kurulduğunu anlattı ve Besni'de Kızılay'ın yaptığı faaliyetlerden bahsetti.


Konuşmanın ardından okul öğrencilerinden Zeynep Balkesen "Kızılay'ın Faaliyetleri" adlı yazı dizisini okudu. Daha sonra ise yine okul öğrencileri Kızılay şiirleri ile özlü sözleri okudu. Kan bağışının faydalarının anlatılmasının ardından Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda gerçekleştirilen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere nakdi ödülleri verildi.


Programın sonunda ise okulda kurulan Kızılay standında kan bağışı yapıldı. - ADIYAMAN

Necip Fazıl Kısakürek, Kızılay Haftası, Kızılay, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:23:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni'de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]