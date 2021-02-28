Besni'de korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Besni'de korona virüs denetimleri devam ediyor
28.02.2021 11:01
Adıyaman'ın Besni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Adıyaman'ın Besni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Yapılan denetimler kapsamında vatandaşlar sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uyarıldı. Zabıta ekipleri, kurallara uyulmadığı takdirde virüsün hızla yayılacağını vurguladı.
Marketler, fırınlar ve halka açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlerin elden bırakılmaması maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesini gerekildiği istenildi. - ADIYAMAN
Son Dakika Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor