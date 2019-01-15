Son Dakika Haberleri: Besni'de Mahsur Kalan Araçların İmdadına İş Makineleri Yetişti

Besni'de Mahsur Kalan Araçların İmdadına İş Makineleri Yetişti

1 saat önce

Besni'de mahsur kalan araçların imdadına iş makineleri yetişti Besni'de eğitime 1 gün ara verildiADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

Besni'de mahsur kalan araçların imdadına iş makineleri yetişti
Besni'de eğitime 1 gün ara verildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
Besni ilçesinde etkisini devam ettiren kar yağışından dolayı karayolları ile belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yağan kardan dolayı bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı Besni ilçe merkezinde bulunan bütün okullar 15 Ocak Salı günü tatil edildi.
İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Kozluca mevkinde kar lastiği ve zinciri olmayan araçları durdurarak geri dönmeleri konusunda uyardı.
Karayolları ve belediye ekipleri, yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ederken, sürücülerin yolda rahat bir şekilde ilerleyebilmeleri için tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Kar, Besni, Genel
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