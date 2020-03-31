Besni'de maske üretimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Besni'de maske üretimi başladı - Son Dakika

Besni'de maske üretimi başladı

6 saat önce

Besni'de maske üretimi başladı Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde maske üretimi başladı.

Besni'de maske üretimi başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde maske üretimi başladı.

Maske bulma konusunda sorunların yaşanmaması için üretime başlayan ve ilk olarak sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamak adına yapılacak olan maskelerden günde bin adet üretimin yapılması hedefleniyor. Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dikim atölyesinde üretimine başlanılan maske teminini sağlamak adına okul öğretmenleri ve halk eğitim merkezi usta öğreticileri kolları sıvadı. Üretimi yerinde incelemek adına okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Demirel üretimi yerinde inceledi.

Maskeleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Malum ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu çok ciddi bir salgın hastalık ile yüz yüze bulunmaktayız. Şuanda mesleki eğitimin de ne kadar önemli olduğu kamuoyu tarafından bir kez daha taktir edilmekte. İlimizde bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Adıyaman'da kız meslek lisemizde dezenfekten üretimi yapılıyor, kendi ilimizdeki bütün ihtiyaçları karşıladığı gibi çevre illere de tedarik edebiliyoruz. Aynı zamanda Adıyaman'da yine bizim AR-GE eğitim merkezimizde, 3D yazıcılar ile birlikte siper maskeler üretiyoruz ve ürettiğimiz maskeleri Adıyaman Üniversitesi'ne teslim ettik. Burada Servi Erdemoğlu Mesleki Anadolu Lisemizde görüldüğü gibi maskeler üretiliyor. Günlük aşağı yukarı bin adet maske üretimi inşallah gerçekleşecek. Bu anlamda hastanelerimizin hatta toplumda yaşayan insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağımızı umut ediyoruz. Eğer ihtiyaç olursa yine bu üretimimizi çalışan personellerimizle daha çok arttırabiliriz" dedi.

Daha sonra konuşan ilçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Demirel ise, "Bilindiği üzere dünya genelinde ve ülkemizde korona virüsü dolayısı ile dünyanın bir çok yerinde insanların güvenlik açısından maske çok önemli bir hale geldi. Dolayısı ile bizde Besnimizde sağ olsun Okul Müdürümüz Aziz Recep Ülger Başkanlığında, okulumuzun da böyle bir maske yapıp yapamayacağını değerlendirdik. Bakanlığımız ile yazışma yaptık ve biz bugün maske yapımının startını vermiş bulunuyoruz. İnşallah şuan itibari ile ilk etapta günlük bin tane maske üretim kapasitesine sahip okulumuz, gelecekte bu sayı daha da arttıracak. Başta Besni'nin ve Adıyaman'ın bu manada ihtiyaçlarını karşılayabilecek derecede üretime geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Servi Erdemoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Recep Ülger ise, "Okulumuz Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu günlerde yaşadığımız, korona virüsü sıkıntısı nedeni ile bizler ne yapabiliriz, ülke ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz düşüncesi ile maske üretimi için kolları sıvadık. Sağ olsunlar gerek halk eğitim merkezimizin usta öğreticileri, gerekse okulumuzun giyim öğretmenleri ile birlikte atölyemizi bu hizmet için açtık. Biz aslında bu işi 2 hafta önceden planlamıştık ama mevcut öğrencilerimiz tatile çıkınca ve birden bire maske üretiminde kullanacağımız bezlerin tedariki zorlaşınca açıkçası iki haftalık bir kaybımız oldu ama, yılmadık bir şekilde maske yapımında kullanılan kağıt kumaş dediğimiz malzemeyi temin ettik.

Bundan sonra da 5 bin ile 10 bin maske üretimine çıkarmayı hedefleyeceğiz. Elimizden gelen ne varsa bunu çok güzel bir şekilde, üretime yansıtacağımızı söylemek istiyorum. Tabi ilk etapta sağlık çalışanlarımızın maske ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz çünkü biliyoruz ki sağlık çalışanlarımız bu konuda çok özverili ve çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bizlerde onların yanında olarak ihtiyaç duydukları maskeleri üretmek istiyoruz. Bu konuda da dediğim gibi gerek okulumuzun öğretmenleri gerek halk eğitim merkezimizin usta öğreticileri ile bu yola çıktık ve olumlu bir sonuç ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Besni'de maske üretimi başladı

Adıyaman, Besni, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı         
16:18
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor         
16:08
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 18:36:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Besni'de maske üretimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]