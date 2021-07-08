Besni'de mesleki eğitim merkezi kursiyerleri diplomalarına kavuştu - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda faaliyet gösteren mesleki eğitim kursu sonunda 42 kişi lise diploması ve ustalık belgesi almaya hak kazandı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda düzenlenen diploma törenine Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir, Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Haydar Tutuş ve kursiyerler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, mesleki eğitim merkezinin açılmasında göstermiş oldukları gayretten dolayı Kaymakam Nazlı Demir'e, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'e ve Kurum Müdürü Ali Haydar Tutuş'a plaket takdim etti. Program mesleki eğitim diplomalarını almaya hak kazanan ustaların diplomalarının dağıtılmasının ardından sona erdi.

Programda konuşan Kurum Müdürü Ali Haydar Tutuş, "Gerçek iş ortamında fiilen çalışmak suretiyle meslek öğrenmek isteyen 14 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu becerili işgücü haline getirmek, mesleki eğitimin temel amacıdır. Mesleki Eğitim Merkezi'nde, meslek öğretmen önemlidir ancak, daha önemlisi Meslek ahlakını öğrenmektir. Kurumumuz hali hazırda 33 meslek alanı ve 181 meslek dalında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2020 - 2021 eğitim öğretim sezonu itibariyle ilçemizdeki tüm çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik iş ve işlemleri mesleki eğitim merkezimiz aracılığıyla sürdürülmektedir. Mesleki eğitim merkezimiz ilimiz dahilinde bağımsız olarak faaliyette olan 3 mesleki eğitim merkezinden birisidir" dedi.

Daha sonra konuşan Kaymakam Nazlı Demir ise, "Maalesef yıllarca mesleki eğitim özellikle meslek liselerinin uğradığı kat sayı zulmü nedeni ile geri kaldı. Gittikçe ara eleman bulunamamaya başlandı. Çıraklar, ustalar yetişmemeye başladı. Zamanında anneler babalar çocuklarını yaz tatillerinde sanayi sitelerine göndererek meslek öğrenmelerini sağlardı ama maalesef gittikçe lise diplomasının alınamaması, bir şekilde eğitim hayatından yoksun kalınması bu durumları azalttı ve aileler normal eğitime daha fazla yöneldi. Ben mesleki eğitim ile birlikte lise diplomasının da alınmasını öğrenince çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise konuşmasında, "Benim Besni'de bir hayalim vardı, inşallah mesleki eğitim merkezine bir yer ayırabilirsek bir bina yaptırabilirsek diye bunu da sanayi sitemiz içerisinde hayal etmiştim çok güzel olur diye düşünmüştüm. Yıllarca bunun mücadelesini verdik ve mesleki eğitim merkezi binamızın yapımı da benim müdürlüğüm dönemime denk geldi ve çok güzel oldu. Fırsatı iyi değerlendirdik o dönemler içerisinde yazışmalarımız oldu ve okulumuz Hayırsever Mustafa Baba tarafında yaptırılıyor şu anda. İnşallah esnaflarımız bu okulumuzdan istifade edecekler ve ara elaman dediğimiz çırak ve kalfalarımız burada yetişecek. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN