Son Dakika Haberleri: Besni'de Minik Öğrencilere İtfaiye Mesleği Tanıtıldı

Besni'de Minik Öğrencilere İtfaiye Mesleği Tanıtıldı

37 dakika önce

Adıyaman'ın Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği tanıtıldı.

Besni'de Minik Öğrencilere İtfaiye Mesleği Tanıtıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği tanıtıldı.

Minik öğrencilerin yanıcı ve patlayıcı maddelerle oynamamasını söyleyen itfaiye görevlileri, öğrencilere yangın esnasında yapılması gerekenler belirtilerek, olası bir yangın durumunda hemen 110 İtfaiye hattının aranması ve çevreden yardım istenmesini istedi.

Verilen bilgiler sonrasında öğrencilere itfaiye ekiplerinin yangın esnasında kullandıkları malzemelerin tanıtımı yapıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:30 Kaynak: İHA

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