Besni'de Okul Hırsızları Tutuklandı
39 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 okula girerek hırsızlık yapan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde 4 okula girerek hırsızlık yapan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Safyün Hatice Gölbaşı
Ortaokulu, Şehit Mehmet Yağmur
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesine girerek hırsızlık yapan İ.G.(28), H.B.(44), H.K.(21) ve F.B., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve daha sonra emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:34 Kaynak: İHA
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