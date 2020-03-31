Besni'de okullar kalkan maske üretmeye başladı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Dumlupınar Ortaokulu, Besni Çomak Ortaokulu ve Besni Osman İsot Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde 3D yazıcı ile kalkan maske üretimine başlandı.



Üretilen maskeler doktor ve hemşirelerin kullanılması için Besni Devlet Hastanesine teslim edilecek. Yapılan üretim ile ilgili açıklamalarda bulunan Besni Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Murat Göğüş, "2018 yılında öğretmenlerimizin destekleriyle ilk 3D boyutlu yazıcımızı Besni'nin en eski okulu olan Dumlupınar İlkokuluna aldık.



Yine 2019 yılında hayırsever bir iş adamımızın katkıları ile ikinci 3D boyutlu yazıcımızı aldık. Adıyaman Fen Lisesi, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ve Adıyaman Üniversitesi ile birlikte, okulumuz Bilişim Öğretmenimiz Abdulkerim Ortataş'ın katkılarıyla maske üretmeye karar verdik. Ülkemizin geçtiği bu sıkıntılı süreçten en az zayiat ile çıkacağına karşı inancımız tamdır. Bizler de hem vatandaş hem kamu görevlisi olarak bu süreçte milletimizin yanındayız. 3D boyutlu yazıcımız ile her 3 saatte 2 adet kalkan maske üretmeye başladık. Günlük 15 adet üretme kapasitesine sahibiz ve bu kapasite ile çalışmaktayız. Bu süreçte fedakar sağlık çalışanlarına destek vermekten mutluyuz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm fedakar görevlilerimize teşekkür ederiz. Ülkemize geçirmiş olduğu bu zor sürecin en kısa sürede bitmesi ve en az zayiat ile atlatılması konusunda ki dualarımız milletimizledir. Bu kalkan maske okulumuzun sahip olduğu 3D yazıcı ile plastik ham maddeyi yüksek ısı ile eriterek oluşturulan bir maskedir. Öncelikle bunun tasarımı çizildi. Bilgisayar ortamında yapılan tasarım 3D yazıcıya aktarıldı yüksek ısı ve ham madde eritilerek bu hale getirildi. Sağlık çalışanlarımız için çok önemli nitelikli olan kalkan maskenin en önemli aparatı olmaktadır. sağlık çalışanlarımıza bu konuda destek vermekten mutluyuz" dedi.



Daha sonra konuşan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise, "Ülkemizin ve dünyanın geçirmiş olduğu Korona Virüsü COVİD-19 salgını ile alakalı olarak bizde Besni'deki okullarımız ile ne yapabiliriz düşüncesi içerisinde olduk. Bu düşünce çerçevesinde Besni'de bulunan okullarımız, Besni Dumlupınar Ortaokulu, Besni Çomak Ortaokulu ve Besni Osman İsot Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ellerinde bulunan 3D boyutlu yazıcılar ile kalkan maske veya siper maske adını vermiş olduğumuz maske üreteceklerini söylediler. Bu maskelerin sağlık çalışanları için önemli bir ihtiyaç olduğunu öğrendik ve yine Adıyaman ile yapılan organizasyon neticesinde tabi bu işin içerisinde Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Fen Lisesi ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bölümünün birlikte yapmış olduğu oluşum sayesinde, kalkan maskeleri üretip sağlık çalışanlarının hizmetine sunacağız. Şuan da Adıyaman genelinde 13 tane 3D Yazıcı var bunların 5 tanesi Besni'de aşağı yukarı her yazıcımız 3 saat içerisinde 2 tane kalkan maske üretebiliyor dolayısı ile bizde 5 tane 3D yazıcı var yani günlük 30 - 40 civarında kalkan maske üretip sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. Umut ediyorum ki bunun sayesinde bu virüsün yayılmasında ya da yayılması neticesinde hastalara müdahale eden doktorlarımız daha güvenli bir şekilde müdahalelerini sağlamış olacaktır diye düşünüyorum. Bu manada emek sarf eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine sağlık çalışanlarımıza ülkemize insanlığa geçmiş olsun diyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN