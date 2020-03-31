Besni'de okullar kalkan maske üretmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Besni'de okullar kalkan maske üretmeye başladı - Son Dakika

Besni'de okullar kalkan maske üretmeye başladı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Dumlupınar Ortaokulu, Besni Çomak Ortaokulu ve Besni Osman İsot Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde 3D yazıcı ile kalkan maske üretimine başlandı.

Besni'de okullar kalkan maske üretmeye başladı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Dumlupınar Ortaokulu, Besni Çomak Ortaokulu ve Besni Osman İsot Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde 3D yazıcı ile kalkan maske üretimine başlandı.


Üretilen maskeler doktor ve hemşirelerin kullanılması için Besni Devlet Hastanesine teslim edilecek. Yapılan üretim ile ilgili açıklamalarda bulunan Besni Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Murat Göğüş, "2018 yılında öğretmenlerimizin destekleriyle ilk 3D boyutlu yazıcımızı Besni'nin en eski okulu olan Dumlupınar İlkokuluna aldık.


Yine 2019 yılında hayırsever bir iş adamımızın katkıları ile ikinci 3D boyutlu yazıcımızı aldık. Adıyaman Fen Lisesi, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ve Adıyaman Üniversitesi ile birlikte, okulumuz Bilişim Öğretmenimiz Abdulkerim Ortataş'ın katkılarıyla maske üretmeye karar verdik. Ülkemizin geçtiği bu sıkıntılı süreçten en az zayiat ile çıkacağına karşı inancımız tamdır. Bizler de hem vatandaş hem kamu görevlisi olarak bu süreçte milletimizin yanındayız. 3D boyutlu yazıcımız ile her 3 saatte 2 adet kalkan maske üretmeye başladık. Günlük 15 adet üretme kapasitesine sahibiz ve bu kapasite ile çalışmaktayız. Bu süreçte fedakar sağlık çalışanlarına destek vermekten mutluyuz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm fedakar görevlilerimize teşekkür ederiz. Ülkemize geçirmiş olduğu bu zor sürecin en kısa sürede bitmesi ve en az zayiat ile atlatılması konusunda ki dualarımız milletimizledir. Bu kalkan maske okulumuzun sahip olduğu 3D yazıcı ile plastik ham maddeyi yüksek ısı ile eriterek oluşturulan bir maskedir. Öncelikle bunun tasarımı çizildi. Bilgisayar ortamında yapılan tasarım 3D yazıcıya aktarıldı yüksek ısı ve ham madde eritilerek bu hale getirildi. Sağlık çalışanlarımız için çok önemli nitelikli olan kalkan maskenin en önemli aparatı olmaktadır. sağlık çalışanlarımıza bu konuda destek vermekten mutluyuz" dedi.


Daha sonra konuşan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise, "Ülkemizin ve dünyanın geçirmiş olduğu Korona Virüsü COVİD-19 salgını ile alakalı olarak bizde Besni'deki okullarımız ile ne yapabiliriz düşüncesi içerisinde olduk. Bu düşünce çerçevesinde Besni'de bulunan okullarımız, Besni Dumlupınar Ortaokulu, Besni Çomak Ortaokulu ve Besni Osman İsot Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ellerinde bulunan 3D boyutlu yazıcılar ile kalkan maske veya siper maske adını vermiş olduğumuz maske üreteceklerini söylediler. Bu maskelerin sağlık çalışanları için önemli bir ihtiyaç olduğunu öğrendik ve yine Adıyaman ile yapılan organizasyon neticesinde tabi bu işin içerisinde Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Fen Lisesi ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bölümünün birlikte yapmış olduğu oluşum sayesinde, kalkan maskeleri üretip sağlık çalışanlarının hizmetine sunacağız. Şuan da Adıyaman genelinde 13 tane 3D Yazıcı var bunların 5 tanesi Besni'de aşağı yukarı her yazıcımız 3 saat içerisinde 2 tane kalkan maske üretebiliyor dolayısı ile bizde 5 tane 3D yazıcı var yani günlük 30 - 40 civarında kalkan maske üretip sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. Umut ediyorum ki bunun sayesinde bu virüsün yayılmasında ya da yayılması neticesinde hastalara müdahale eden doktorlarımız daha güvenli bir şekilde müdahalelerini sağlamış olacaktır diye düşünüyorum. Bu manada emek sarf eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine sağlık çalışanlarımıza ülkemize insanlığa geçmiş olsun diyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Dumlupınar, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:24 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:01
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı         
15:58
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz         
15:51
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu         
15:36
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı         
15:33
TMSF, TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak         
15:31
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak         
15:30
Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor? Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor?         
15:30
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü         
15:26
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık         
15:22
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi         
15:19
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi         
15:14
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi         
14:55
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu         
14:54
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı         
14:52
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak         
14:46
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı         
14:43
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi         
14:42
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı         
14:38
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor         
14:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 17:06:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Besni'de okullar kalkan maske üretmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]