Son Dakika Haberleri: Besni'de Okullar Tatil

Besni'de Okullar Tatil

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer yaptığı açıklamada, "Besni'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararını aldık. Çarşamba günü ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:04 Kaynak: İHA

Adıyaman, Besni, Güncel
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