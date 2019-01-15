Son Dakika Haberleri: Besni'de Okullar Tatil

Besni'de Okullar Tatil

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir gün (Salı) öğleden sonra merkezdeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Besni'de Okullar Tatil, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir gün (Salı) öğleden sonra merkezdeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, "İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle okullarda tatil kararını aldık. Bugün öğleden sonra ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Adıyaman, Besni, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:39:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni'de Okullar Tatil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]