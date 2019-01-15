Besni'de Okullar Tatil
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir gün (Salı) öğleden sonra merkezdeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bir gün (Salı) öğleden sonra merkezdeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, "İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle okullarda tatil kararını aldık. Bugün öğleden sonra ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:07 Kaynak: İHA
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