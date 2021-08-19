BESNİ'DE OTOMOBİL ALEV ALDI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi.
Mustafa Kaplan yönetimindeki 37 KH 182 plakalı otomobilin motor bölümü seyir halindeyken alev aldı. Otomobili park eden sürücü Mustafa Kaplan, alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın otomobilde hasara yol açtı.
Kaynak: DHA
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