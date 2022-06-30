Edinilen bilgiye göre, Yeni Besni Mahallesi Narinler Caddesinde Hüseyin Solar'a ait park halindeki 50 AM 632 plakalı minibüs, alev alarak yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yanan minibüs söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Besni'de park halindeki minibüs yandı - Son Dakika

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