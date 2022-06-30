Besni'de park halindeki minibüs yandı - Son Dakika
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Besni'de park halindeki minibüs yandı

30.06.2022 14:50
Besni'de park halindeki minibüs yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Besni Mahallesi Narinler Caddesinde Hüseyin Solar'a ait park halindeki 50 AM 632 plakalı minibüs, alev alarak yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yanan minibüs söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Saman balyaları alev alev yandı Saman balyaları alev alev yandı İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Besni'de park halindeki minibüs yandı - Son Dakika

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