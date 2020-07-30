Besni'de park halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

Besni'de park halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Erdemoğlu mahallesinde bir kafenin önünde park halinde bulunan Ayten K.'ya ait 27 ACE 28 plakalı Ford marka otomobil bilinmeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Yangın anında devriye görevinde bulunan emniyet ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yanan araca hemen müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangında araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:30

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu

Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi

Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti

Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı

Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak

Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi

Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu

Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı