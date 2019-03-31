Son Dakika Haberleri: Besni'de, Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı

Besni'de, Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı

52 dakika önce

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı.

Besni'de, Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı, System.String[]
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı. İlçede dün gece başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağmur, birçok noktada su baskınına yol açtı. Yolların göle dönmesi nedeniyle araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, bazı binaların giriş katlarındaki ev ve işyerlerine dolan sular, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:28 Kaynak: DHA

DHA, Sabah, Besni, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya, 3 Boyutlu Yazıcılarla Yapay Organ Geliştiren Türk Doktoru Konuşuyor KKTC'yi Sel Vurdu! Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:20:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni'de, Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]