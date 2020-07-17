Besni'de sıcaktan bulananlar mesire alanlarına akın etti

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sıcaktan bulanan vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu ilçede yaşayanlar ve mesire alanlarına akın edenlerin büyük bölümü gölgede uyuyarak vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise akarsulara girerek serinlemeye çalıştı.