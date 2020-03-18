Besni'de şiddetli yağış etkili oluyor - Son Dakika

Besni'de şiddetli yağış etkili oluyor
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış şiddetini arttırarak devam ediyor.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış şiddetini arttırarak devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde şiddetli yağan dolu nedeni ile tarım arazilerinde büyük zarar oluştu. Gün boyunca devam eden ve etkisini arttıran, aşırı rüzgarla birlikte ara ara karla karışık yağan yağmur nedeni ile vatandaşların yolda yürümekte zorluk yaşadı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışlı ve soğuk havanın Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:11 Kaynak: İHA
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