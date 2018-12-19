Son Dakika Haberleri: Besni'de Sis Etkili Oldu

Besni'de Sis Etkili Oldu

2 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sis, hayatı etkiledi.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sis, hayatı etkiledi.

İlçe merkezinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçede, sürücülerin sis farlarını açarak ilerlediği görüldü.

Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Adıyaman, Besni, Güncel
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