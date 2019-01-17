Son Dakika Haberleri: Besni'de Sokak Köpeği Donarak Telef Oldu

Besni'de Sokak Köpeği Donarak Telef Oldu

29 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sokak köpeği soğuktan donarak telef oldu.

Besni'de Sokak Köpeği Donarak Telef Oldu, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sokak köpeği soğuktan donarak telef oldu.

Besni'de, soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Yukarı Sarhan Mahallesi'nde sokak köpeği ölüsü bulundu. Mahalle sakinlerinin çağırdığı veteriner hekim Kadir Arslan, köpeğin aç kaldığını ve donduğunu belirtti.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:07 Kaynak: DHA

Adıyaman, Besni, Güncel
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