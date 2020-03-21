Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı - 2 - Son Dakika

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Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı - 2
41 dakika önce
Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı - 2 (TAMAMI)
Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı - 2 (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:10 Kaynak: DHA
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