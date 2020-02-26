Besni'de suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Besni'de suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Besni'de suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kablo çalmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Besni'de suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kablo çalmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Üçgöz köyünde kablo hırsızlığı yapan şahıslar jandarma ekiplerine yakalandı. Vatandaşların jandarma ekiplerine kabloların çalındığını söylemeleri üzerine harekete geçen ekipler, Türk Telekom Müdürlüğüne ait 100x50 ebatlarında yaklaşık 20 metre uzunluğunda kesilmiş internet ve telefon kablosu, kablo kesme işleminde kullanılan 1 adet demir tahra, 1 adet tornavida, 1 adet kazma ve 1 çift eldiven ile birlikte yakalandı.


Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada belirlenen adrese operasyon düzenleyerek F.B., M.B. ve T.B.'yi kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmalarının ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, Üçgöz, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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