Son Dakika Haberleri: Besni'de TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü
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Besni'de TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde TIR'ın çarptığı Kemal Ural (79) hayatını kaybetti.

Besni'de TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde TIR'ın çarptığı Kemal Ural (79) hayatını kaybetti.
Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Ural'a, Nafiz K. yönetimindeki 34 ZD 9824 plakalı TIR çarptı. Kazada, Kemal Ural yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ural, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
TIR şoförü Nafiz K. gözaltına alındı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
Adıyaman, Kemal Ural, Besni, Güncel
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