Besni'de TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde TIR'ın çarptığı Kemal Ural (79) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Besni
ilçesinde TIR'ın çarptığı Kemal Ural
(79) hayatını kaybetti. Atatürk Caddesi
'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Ural'a, Nafiz K. yönetimindeki 34 ZD 9824 plakalı TIR çarptı. Kazada, Kemal Ural yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Besni Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Ural, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
TIR şoförü Nafiz K. gözaltına alındı.
- Adıyaman
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