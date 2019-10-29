Son Dakika Haberleri: Besni'de trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Besni'de trafik kazası: 6 yaralı

Besni'de trafik kazası: 6 yaralı

7 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Besni'de trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Tetirli köyünden Yukarı Söğütlü köyüne giden Aydın Şahin idaresindeki 02 DE 070 plakalı otomobil ile karşı yönde gelmekte olan Kadir Çakallı idaresindeki 02 DE 173 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler ile Fatma Orhan, Ömer Orhan, Haci Kara, Cemile Kara yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hacı Kara Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 07:00 Kaynak: İHA
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