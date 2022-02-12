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Besni'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor - Son Dakika

Besni'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

12.02.2022 14:28
Besni'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde son iki hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda toplam 13 kişiye işlem yapıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde son iki hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda toplam 13 kişiye işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Besni ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında son iki haftada 13 kişi uyuşturucu kullanırken veya uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı.

Şahıslar ile birlikte 29,74 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 108,13 gram Metamfetamin maddesi ve 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 7'si gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Cumhuriyet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Besni'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Besni'de uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor - Son Dakika
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