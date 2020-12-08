Besni'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor - Son Dakika

Besni'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor
08.12.2020 10:39
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda Gaziantep'ten Besni istikametine gelen bir araç durdurularak arandı. Hassas burunlu narkotik köpeği olan 'Miror' ile araç içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ile bonzai maddesi ele geçirildi. Araç içerisine zulalanmış olan metamfetamin maddesi ile bonzai maddesine el konulurken konuyla ilgili A.A ve H.Ç., isimli 2 şahıs gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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