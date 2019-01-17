Son Dakika Haberleri: Besni'de Yağış Nedeniyle Yol Çöktü

Besni'de Yağış Nedeniyle Yol Çöktü

26 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi.

Besni'de Yağış Nedeniyle Yol Çöktü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni- Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi.

Besni'de etkili olan yağmur ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, levhalarla sürücülere hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sürücüler bölgeden geçerken tedirgin olduklarını belirterek, yolun bir an önce onarılması gerektiğini söyledi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:51 Kaynak: DHA

Adıyaman, Kar, Besni, Güncel
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