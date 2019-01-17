Besni'de Yağış Nedeniyle Yol Çöktü
26 dakika önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi.
ADIYAMAN'ın Besni
ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni- Gölbaşı
Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi.
Besni'de etkili olan yağmur ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, levhalarla sürücülere hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sürücüler bölgeden geçerken tedirgin olduklarını belirterek, yolun bir an önce onarılması gerektiğini söyledi. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:51 Kaynak: DHA
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