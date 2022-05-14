Besni'de yakalanan 3 ikamet hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Besni'de yakalanan 3 ikamet hırsızı tutuklandı

14.05.2022 13:32
Besni'de yakalanan 3 ikamet hırsızı tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evlere girerek hırsızlık yapan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evlere girerek hırsızlık yapan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde bir ikamete girerek burada hırsızlık yapan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda olayı yapan dört şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken şahısların adreslerinde piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 26 parça bakir leğen, kova, kazan, tabak ve 1 çuval fıstık ise ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Besni'de yakalanan 3 ikamet hırsızı tutuklandı
Besni'de yakalanan 3 ikamet hırsızı tutuklandı

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Asayiş Büro, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Besni'de yakalanan 3 ikamet hırsızı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Besni'de yakalanan 3 ikamet hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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