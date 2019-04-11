Besni
'de yaşlı adamı eşi keserle öldürdü
Yatakta uyurken kafasına keserle vurduğu eşinin hayatına mal oldu
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Besni ilçesinde yaşanan korkunç cinayette, yaşlı adamı eşi keserle öldürdü.
Olay, Besni ilçesine bağlı Topkapı Köyü'nde meydana geldi. Sabah
saatlerinde meydana gelen olayda anne Dursun Y. isimli kadın üst katta oturan oğlu Ramazan Y.'ye "Baban yatakta kanlar içinde yatıyor" diye haber verdi.
Olay yerine giden Ramazan Y. babası Şaban Y.'yi yatakta kanlar içinde buldu. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma çağırıldı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Şaban Y.'nin öldüğünü tespit etti. Jandarma
ekipleri ise, kafasına darbe alan ve kulağı kesilmiş olan adamın ölüm nedenini araştırdı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili ölen şahsın eşi Dursun Y. gözaltına alınarak jandarma tarafından sorgulandı. Ölen şahsın eşi sorgusunda şiddetli geçimsizlik nedeniyle cinayeti işlediğini, eşi yatarken keser ile kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler suç aletini de buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.