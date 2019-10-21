Son Dakika Haberleri: Besni'de yolcu minibüsü yayaya çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Besni'de yolcu minibüsü yayaya çarptı

Besni'de yolcu minibüsü yayaya çarptı

21 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolcu minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Besni'de yolcu minibüsü yayaya çarptı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolcu minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi çarşı merkezinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu minibüsü emniyet müdürlüğü yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen Hülya Boz'a çarptı. Kazada yaralanan Hülya Boz olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
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