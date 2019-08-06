Son Dakika Haberleri: Besni'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Besni'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni İlçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fırınlar denetlendi.

Besni'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor, System.String[]
Adıyaman'ın Besni İlçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fırınlar denetlendi.

Besni Belediyesi Gıda Mühendisi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Besni Belediyesi Gıda Mühendisi İbrahim Öztürk ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ekmek, pide ve unlu mamullerin, sağlıklı ve hijyen koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırın denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü de yapılırken, kurallara uymayan fırın işletmecilerine uyarı ve ikaz işlemi uygulandı.

Vatandaşların hijyen ve gramaja uygun ekmek, pide ve diğer ürünleri tüketmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler de ayrıca etiket ve ambalaj, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını da kontrol ediliyor.

Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, belirlenen ekmek gramajlarına uymayan veya fiyatının üzerinde satış yapan fırınlar hakkında tutanak tutarken, herhangi noksanı bulunmayan fırın işletmecilerine ise gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kurban Bayramı, Adıyaman, Zabıta, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı
Son dakika! Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu Bakanlık, İstanbul Havalimanının güvenlik zafiyeti çerçevesinde incelendiği iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 18:28:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]