Son Dakika Haberleri: Besni fakültesi için seferber oldular
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Besni fakültesi için seferber oldular

21 dakika önce

Bugüne kadar, okul, yurt, sağlık ocağı, üst geçit, taziye evleri ve camiler gibi birçok projeye imza atan Erdemoğlu Ailesi'nin Besni'ye kazandırdığı Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi'nin öğrenci sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor.

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Bugüne kadar, okul, yurt, sağlık ocağı, üst geçit, taziye evleri ve camiler gibi birçok projeye imza atan Erdemoğlu Ailesi'nin Besni'ye kazandırdığı Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi'nin öğrenci sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, Besni Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hüseyin Alkış'ın da katılımıyla yapılan toplantılar ile Mimarlık Fakültesinin tanıtımı için kolları sıvayan Besni Kaymakamlığı, Besni Belediye Başkanlığı, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Besnili STK'lar, Fakültede öğrenci sayısının artırılması için girişimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda STK'lar Besni Kaymakamı Ahmet Gencer'i ziyaret ederek fakültede öğrenci sayısının artırılması için görüş alışverişinde bulundu.

Erdemoğlu Ailesinin Besni'ye kazandırdığı Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi'nin Besni için bir değer olduğunu söyleyen Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, "Erdemoğlu Ailesi Besni'ye çok değer veriyor. Gerçekleştirdikleri her hizmeti de, hayrı da, büyük bir sevgi ve heyecanla yapıyorlar. Belki kendiişlerini takip ederken bile bu kadar hevesli ve heyecanlı değillerdir. Bu kadar şevk ve heyecan içerisinde Besni'ye hizmet eden bir ailenin yaptığı çalışmalarda Besnililer olarak bizimde yanlarında durmamız gerekiyor. Erdemoğlu Ailesi Fakülteye çok emek harcadılar ve burada çok ciddi beklentileri var. Bizim Besni olarak Erdemoğlu Ailesi'ne sahip çıkmamız lazım.

Erdemoğlu Ailesi üniversite binasını inşa etmek ile kalmamış, aynı zamanda gelen öğrencilere aylık bin TL burs, staj imkanı ve okul bitimi ile beraber kendi bünyelerinde iş garantisi de sağlamaktadır. İşte bu tüm imkanlardan yararlanacak olan öğrencilerimizi buraya yönlendirmek için hep birlikte el ele mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Besni, Güncel
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