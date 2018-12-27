Son Dakika Haberleri: Besni Fen Lisesi Voleybolda İl Üçüncüsü Oldu

Besni Fen Lisesi Voleybolda İl Üçüncüsü Oldu

49 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları faaliyetleri programı kapsamında Adıyaman'da düzenlenen genç erkekler voleybol-A kategorisinde final maçları oynandı.

Besni Fen Lisesi Voleybolda İl Üçüncüsü Oldu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları faaliyetleri programı kapsamında Adıyaman'da düzenlenen genç erkekler voleybol-A kategorisinde final maçları oynandı.

İl genelinde 20 okulun katıldığı müsabakalarda il üçüncülüğü için Besni Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi ile Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi, Besni Spor Salonunda karşı karşıya geldi.

Düzenlenen müsabakayı İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Yaşar Yenigün ve okul idarecileri izledi.

Müsabaka sonunda rakibini 3-0 mağlup eden Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi il üçüncüsü oldu. Müsabakanın ardından takımlara İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer tarafından kupa ve madalyaları verildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

voleybol, Adıyaman, Besni, Spor
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