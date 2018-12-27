Besni Fen Lisesi Voleybolda İl Üçüncüsü Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları faaliyetleri programı kapsamında Adıyaman
'da düzenlenen genç erkekler voleybol-A kategorisinde final maçları oynandı.
İl genelinde 20 okulun katıldığı müsabakalarda il üçüncülüğü için Besni Mehmet Akif Ersoy
Fen Lisesi ile Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi
, Besni Spor Salonunda karşı karşıya geldi.
Düzenlenen müsabakayı İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel
, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Voleybol Federasyonu
İl Temsilcisi Mehmet Yaşar
Yenigün ve okul idarecileri izledi.
Müsabaka sonunda rakibini 3-0 mağlup eden Mehmet Akif Ersoy
Fen Lisesi il üçüncüsü oldu. Müsabakanın ardından takımlara İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer tarafından kupa ve madalyaları verildi. - ADIYAMAN