Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor - Son Dakika

Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor

26.11.2020 09:33
Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor, System.String[]

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı bakım,onarım ve yenileme çalışmaları programına alınan Besni ilçe stadında çalışmalar hızla ilerliyor.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı bakım,onarım ve yenileme çalışmaları programına alınan Besni ilçe stadında çalışmalar hızla ilerliyor.

Stadın 960 kişilik çelik konstrüksiyon tribün, soyuma odaları ve ihata duvarı yapım işleri sürüyor. Çalışmaların 60 günde bitirilmesi ve 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında 800 seyirci kapasiteli eski tribünün yerine üzeri tamamen çatı ile kapalı 960 kişilik çelik konstrüksiyon tribün, içerisinde idari oda, hakem odası, 4 soyunma odası ve kafeterya kısımlarından oluşan idari bina ile ihata ve istinat duvarları yapım işi gerçekleştirilecek.

Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, "1984 yılında yapılan ve o tarihten itibaren, ilçemizdeki tüm resmi tören ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan Besni İlçe Stadı yapılacak çalışmaların ardından daha modern bir hale gelecek. Özellikle bu sezon Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Besni Belediyespor ile 1. Amatör Küme Futbol Liginde mücadele edecek olan Besnispor'un maçlarına ev sahipliği yapacak olan stad yapılacak çalışmaların ardından spor severlerin konforlu bir şekilde maç izleyecekleri bir stad haline gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde ve ilçemizde yapmış oluğu spor ve sosyal tesislerin ne kadar önemli olduğu pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldı. Bakanlığımızın İlçemizde yapmış olduğu spor tesisleri tüm halkımızın ve spor severlerin hizmetindedir. Yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Besni Gençlik Merkezinin de tamamlanması ile sportif faaliyetlerin yanında kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerde hız kazanacak. Yapılan bu yatırımlar İlçemize çok yakışacak .İnşallah yakın zamanda İlçemizden, gerek takım sporlarında gerekse ferdi sporlarda Ülke çapında sporcular yetişecek.

Besni İlçe Stadyumunda 2021 yılının sonunda stadyum zemininde değişmesi yönünde Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'in düşüncesi var. Bunun da yakın zamanda müjdesini vereceğiz. İlçe Kaymakamımız Nazlı Demir hanımefendi göreve başladığı günden beri spor faaliyetleri konusunda bizleri pozitif yönde motive ediyor ve yapılan tesislerimizi ve çalışmalarımızı yakından takip ediyor ben kendisine teşekkür ediyorum. İlçemize yapılan spor yatırımları konusunda siyasilerimize, mülki idarecilerimize, Adıyaman Gençlik ve spor İl Müdürü Fikret Keleş'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor
Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor
Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor

Adıyaman, Tribün, Besni, 1984, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Besni ilçe stadının tribünleri yenileniyor - Son Dakika


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