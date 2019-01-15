Son Dakika Haberleri: Besni İlçesi Kara Teslim Oldu

Besni İlçesi Kara Teslim Oldu

12 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürdürüyor.

Besni İlçesi Kara Teslim Oldu, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürdürüyor.

Besni ilçesinde etkisini devam ettiren kar yağışından dolayı karayolları ile belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yağan kardan dolayı bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı Besni ilçe merkezinde bulunan bütün okullar 15 Ocak Salı günü bütün okullar tatil edildi.

İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Kozluca mevkinde kar lastiği ve zinciri olmayan araçları durdurarak geri dönmeleri konusunda uyardı.

Karayolları ve belediye ekipleri, yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ederken, sürücülerin yolda rahat bir şekilde ilerleyebilmeleri için tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

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