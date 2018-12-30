Besni İlçesinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi
25 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.
Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe de bulunan okullar 1 gün tatil edildi.
İlçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık
Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:50 Kaynak: İHA
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