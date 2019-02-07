Son Dakika Haberleri: Besni İlçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Projesi

Besni İlçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Projesi

21 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi uygulandı.

Besni İlçesinde
Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi uygulandı.

Besni ilçesinin 12 farklı noktasında 60 polisin katılımıyla yapılan uygulamaya Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Özel İdare İlçe Müdürü Hüseyin Yüksel, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Besni'de 12 farlı noktada hazır bulunarak yayalara öncelik tanınması araç sahiplerini durdurarak konu hakkında bilgilendirme içeren broşürler dağıttı.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldığını söyledi.

Kaymakam Gencer, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara, durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" diye konuştu.

Öğrencilerle bir süre de sohbet eden Kaymakam Gencer, karşıdan karşıya nasıl geçmeleri gerektiğini ve karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmalarının gerekli olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı AİHM, Hendek Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi

Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni İlçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]