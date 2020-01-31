Besni Kaymakam İmamoğlu, depremde hasar gören kurumları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Besni Kaymakam İmamoğlu, depremde hasar gören kurumları ziyaret etti - Son Dakika

Besni Kaymakam İmamoğlu, depremde hasar gören kurumları ziyaret etti

6 saat önce

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçede depremde hasar gören kurumları ziyaret etti.

Besni Kaymakam İmamoğlu, depremde hasar gören kurumları ziyaret etti, System.String[]

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçede depremde hasar gören kurumları ziyaret etti.

İmamoğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle hasar gören Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Özel İdare Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yapılarda oluşan hasarı inceledi.

İmamoğlu, Özel İdare Ortaokulu'nda oluşan hasar nedeniyle bu okulda eğitim gören 201 öğrencinin eğitimlerine Namık Kemal İlkokulu binasında devam etmelerini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Sivrice, Deprem, Elazığ, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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