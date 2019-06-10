Besni'nin ilk kadın muhtarı mazbatasını aldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, 2 Haziran'da tekrarlanan Yeni Besni Mahallesi muhtarlık seçimini kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarı Meltem Zengi mazbatasını aldı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde muhtar olarak seçilen ve yakınlarının düğüne giden Aydın Zengi, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 2 Haziran'da tekrarlanan seçime giren Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi, muhtarlığı kazandı.

2 Haziran'da tekrarlanan Yeni Besni Mahallesi seçimini kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarı olan Meltem Zengi İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.