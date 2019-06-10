Son Dakika Haberleri: Besni'nin ilk kadın Muhtarı Meltem Zengi, mazbatasını aldı
Son Dakika Güncel Haber

Besni'nin ilk kadın Muhtarı Meltem Zengi, mazbatasını aldı

5 saat önce

Adıyaman'ın Besni İlçesi Yeni Besni Mahallesinde 2 Haziran'da yenilenen muhtarlık seçiminde aday olan ve seçimi kazanan Besni'nin ilk kadın muhtarı Meltem Zengi, mazbatasını aldı.

Besni'nin ilk kadın Muhtarı Meltem Zengi, mazbatasını aldı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni İlçesi Yeni Besni Mahallesinde 2 Haziran'da yenilenen muhtarlık seçiminde aday olan ve seçimi kazanan Besni'nin ilk kadın muhtarı Meltem Zengi, mazbatasını aldı.

31 Mart'ta Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği kazada hayatını kaybetmesinin ardından mahallede yenilenen seçimde muhtarlığa adaylığını koyan Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi seçimi kazanmıştı.

2 Haziran'da yeniden yapılan seçimde Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi de muhtarlığa aday olmuş, 4 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde Meltem Zengi 605, Veysel Özbay 170, İsmail Yıldız 98, Ramazan Borazan ise 15 oy almıştı.

Eşinin emanetine sahip çıkarak mahallenin sorunları için elinden geleni yapacağını söyleyen Meltem Zengi, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06 Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesine sarkıntılık yapan taksiciyi demir sopayla böyle dövdü Apartmanın kapısını 1,5 dakikada söküp sırtına alıp gitti! Kamera kayıttaydı Müge Anlı'da aranan zihinsel engelli çocuk korkunç halde bulundu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:04:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni'nin ilk kadın Muhtarı Meltem Zengi, mazbatasını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]