Besni'nin Kesmetepe beldesinde seçim başladı 1
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Besni
ilçesine bağlı Kesmetepe
beldesinde oy verme işlemi başladı.
31 Mart'ta yapılan seçimlerinde Kesmetepe beldesinde 6 aday başkanlık için yarıştı. 1100 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde CHP
'li aday Hasan Koca
ise DP adayı Yusuf Parlak
'a 281 oy çıktı. İlçe Seçim Kurulu tarafından kura çekilmesine karar verilirken, CHP adayı Hasan Koca buna itiraz ederek konuyu Yüksek Seçim Kurulu
'na taşıdı. YSK da itirazı değerlendirip oyların eşit çıktığı beldede seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.
YSK, tarafından verilen kararın ardından Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti.
Saat 08.00'den itibaren beldedeki okula giden vatandaşlar, listedeki isimlerini kontrol ederek tercihlerini yaptı. 6 adayın yeniden aday olduğu seçimlerde; bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanıyor.
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