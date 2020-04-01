Besni Sanayi Sitesi bir hafta kapatıldı - Son Dakika

Besni Sanayi Sitesi bir hafta kapatıldı

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, koronavirüs nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi tedbir amaçlı bir hafta kapatıldı.

Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüsü nedeniyle Besni Küçük Sanayi Sitesinde 260 esnaf bir hafta geçici olarak işyerlerini kapattı. Sanayi esnafları, virüs nedeniyle sitede bulunan işyerlerini hem kendi sağlıkları, hem de halk sağlığı için kapattıkları belirtti.