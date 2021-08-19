Besni Şire Pazarı yenileniyor - Son Dakika

Kış ayında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Besni Şire Pazarı'nda tadilat ve zemin yenileme çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, gazetecilere, kış ayında kar yağışı dolayısıyla çatısı çöken pazarda yenileme çalışmalarının başlığını söyledi.
Çatı çalışmalarının ardından zemin çalışmalarına başladıklarını kaydeden Emre, çalışmalarla bölge esnafının daha rahat bir çalışma ortamına kavuşacağını bildirdi.
Kaynak: AA
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