Son Dakika Haberleri: Besni ve Gölbaşı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

Besni ve Gölbaşı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

1 saat önce

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.

Besni ve Gölbaşı'na Mevsimin İlk Karı Düştü, System.String[]
Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.

İlçelerde dün gece başlayan kar yağışı etkini arttırarak devam etti. Besni ve Çelikhan beyaz örtüye bürüye bürünürken ilçelerde kar kalınlığı yer yer 10 santime kadar ulaştı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçelerde cadde ve sokaklarda ilerleyen araçlar kar nedeniyle zorlandı. Polisler sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:36 Kaynak: DHA

DHA, Adıyaman, Besni, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parasını Alamayan Futbolcular Kulübü Terk Etti, Taraftar Valiliğe Siyah Çelenk Bıraktı Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı

Son Dakika! Putin'den Dikkat Çeken Türkiye Mesajı: Avrasya'nın Güvenliğini Beraber Güçlendireceğiz Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:48:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besni ve Gölbaşı'na Mevsimin İlk Karı Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]