Besni ve Gölbaşı'na Mevsimin İlk Karı Düştü
1 saat önce
Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.
Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman
'ın Besni
ve Gölbaşı
ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.
İlçelerde dün gece başlayan kar yağışı etkini arttırarak devam etti. Besni ve Çelikhan
beyaz örtüye bürüye bürünürken ilçelerde kar kalınlığı yer yer 10 santime kadar ulaştı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçelerde cadde ve sokaklarda ilerleyen araçlar kar nedeniyle zorlandı. Polisler sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:36 Kaynak: DHA
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