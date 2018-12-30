Besni ve Tut İlçesine Yılın İlk Karı Yağdı
15 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ve Tut ilçesine yılın ilk karı düştü.
Adıyaman
'ın Besni
ve Tut
ilçesine yılın ilk karı düştü.
Günlerdir Besni ve Tut ilçesine yağan yağmur yağışı sonrası sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Besni ve Tut ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağışı yoğun olurken ilçe merkezlerinde ise kar kalınlığı birkaç santime ulaştı. Yağan
kar yağışı Besni ve Tut ilçesinde vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken kar yağışı devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:21 Kaynak: İHA
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