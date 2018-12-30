Son Dakika Haberleri: Besni ve Tut İlçesine Yılın İlk Karı Yağdı

Besni ve Tut İlçesine Yılın İlk Karı Yağdı

15 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ve Tut ilçesine yılın ilk karı düştü.

Besni ve Tut İlçesine Yılın İlk Karı Yağdı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ve Tut ilçesine yılın ilk karı düştü.

Günlerdir Besni ve Tut ilçesine yağan yağmur yağışı sonrası sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Besni ve Tut ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağışı yoğun olurken ilçe merkezlerinde ise kar kalınlığı birkaç santime ulaştı.

Yağan kar yağışı Besni ve Tut ilçesinde vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken kar yağışı devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:21 Kaynak: İHA

Adıyaman, Tut, Besni, Güncel
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