Son Dakika Haberleri: Besnili öğrenciler sinema ile buluştu
Son Dakika Güncel Besnili öğrenciler sinema ile buluştu - Son Dakika

Besnili öğrenciler sinema ile buluştu

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 'Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın' projesi kapsamında öğrenciler sinemaya götürüldü.

Besnili öğrenciler sinema ile buluştu, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 'Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın' projesi kapsamında öğrenciler sinemaya götürüldü.


Besni ilçesinde sinemaya gitmeyen öğrencilerin sinemayla buluşturulması amacıyla 511 öğrenci Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sinemaya götürüldü. Gittikleri sinemada oldukça keyifli anlar geçiren öğrenciler, Besni Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun eğitime oldukça değer verdiğini vurgulayarak açıklamalarda bulunan Besni Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, "Göreve başladığı ilk günden itibaren vatandaşlarımız ve kurumlarımız adına elinden gelen her türlü desteği fazlasıyla gösteren Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu'nun katkılarıyla, öğrencilerimizde milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliği yaptık. İlçemiz merkez ve köylerden 40 okuldan maddi durumu iyi olmayan 511 öğrencimizi tamamen ücretsiz şekilde sinemayla tanıştırdık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor
İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti Öz kızlarına istismarda bulunduğu öne sürülen baba, gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besnili öğrenciler sinema ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]