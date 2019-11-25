Besnili şehitler Anısına Muay Thai Şampiyonası

Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı, Besni Belediye Başkanlığı ve Besni Dokan Spor Kulübü organizesinde düzenlenen Besnili Şehitler Anısına Doğu ve Güneydoğu Muay Thai Şampiyonası start aldı.



Besni Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya Besni Belediye Başkan Vekili Halit Kara, AK Parti Besni ilçe Başkanı Mustafa Çiğdem, CHP İl Genel Meclis Üyesi Haci Ali Öztekin, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuranı Kerim Tilaveti yapıldı. Besni Belediye Başkanlığının mehteran takımının gösterisini yapmasının ardından şehit yakınlarına Besni Dokan Spor Kulübü tarafından plaket takdim edildi.



Besnili Şehitler Anısına Doğu ve Güneydoğu Muay Thai Şampiyonasına, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Sivas olmak üzere 8 ilden toplam 220 sporcu katıldı. - ADIYAMAN