Son Dakika Haberleri: Beşparmak Kahramanından Birlik Mesajı

Beşparmak Kahramanından Birlik Mesajı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs Barış Harekatının kahramanlarından Gazi Abdulkadir Kurt, oyunu kullanırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Beşparmak Kahramanından Birlik Mesajı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde yaşamını sürdüren Kıbrıs Barış Harekatının kahramanlarından Gazi Abdulkadir Kurt, oyunu kullanırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatında kullandığı tankı Beşparmak Dağına çıkartan Gazi Abdulkadir Kurt (66) memleketi Erciş'te oyunu kullandı. Sandık başına gelirken kurul üyeleri tarafından ayakta karşılanan Kurt oyunu kullandı. Birlik beraberlik mesajları da veren Kurt, o günkü aşkla ömrüm yettiği sürece vatan, bayrak ve millet için mücadeleye vermeye hazırım. Allah birliğimizi bozanlara fırsat vermesin" dedi.

95 yaşındaki Şerife Dilmaç ise ilerlemiş yaşına rağmen koltuk değnekleriyle sandık başına gelerek vatandaşlık görevini yerine getirdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

Van, Kıbrıs, Erciş, Güncel
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